Toplantı detayları:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bartın Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında imzalanması planlanan iş birliği protokolüne ilişkin 2026 yılı 2’nci İstişare toplantısı Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Savcısı Mustafa Turan başkanlık etti.

Toplantıda kurumlar arasındaki rol dağılımı ve uygulamaya geçirilecek öncelikli projeler ele alındı. Bartın Üniversitesi adına toplantıda katılan isimler arasında Genel Sekreter Yavuz Çomarlı, Denetimli Serbestlik biriminden İsa Küçük ve üniversitenin teknik işlerinden sorumlu Gökhan Arslan yer aldı.

Alınan kararlar:

Katılımcılar, hükümlülere uygulanan kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen boya ve temizlik çalışmalarının sürdürülmesine karar verdi. Önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin raporlar değerlendirildi ve uygulamadaki aksaklıklar ile çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda ayrıca hükümlülere yönelik sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin planlanması, çocuk hükümlülerin üniversite bünyesindeki kariyer merkezi imkanlarından yararlandırılması ve ağaç dikimi ile bakım çalışmalarının devam etmesi üzerinde uzlaşıldı.

Gelecek adımlar:

Protokol kapsamında düzenlenecek seminer, etkinlik ve programlara akademisyen desteği verilmesi, saha çalışmalarının üniversite ile koordineli yürütülmesi ve yükümlülerin mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik kısa vadeli eğitim modülleri hazırlanması kararlaştırıldı. İlgili birimler uygulama takvimini ve sorumluluk dağılımını netleştirmek üzere yakın zamanda teknik toplantılar düzenleyecek.

Toplantı, tarafların iş birliğiyle hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde üniversitenin kaynak ve uzmanlığını daha etkin kullanmayı hedeflediği vurgusuyla sona erdi.

BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.