Bartın'da yaralı karaca iyileştirilip doğaya bırakıldı
Bartın'da karayollarında karşıdan karşıya geçen karacaya araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek yaralı karacaya müdahale etti.
Müdahale ve tedavi süreci
Ekipler, kazada yaralanan karacaya müdahale ederek gerekli tedaviyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından hayvanın tedavisi tamamlandı.
Doğaya dönüş
Sağlığına kavuşan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından yeniden doğaya salındı. Olay, karacanın yeniden doğaya salınmasıyla sonlandı.
BARTIN'DA ARABA ÇARPMASI SONUCU YARALANAN KARACA TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI.
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