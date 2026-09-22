Bartın'ın doğal mirası yeni koruma kararlarıyla güçleniyor

Bartın'ın doğal mirası koruma altına alınıyor:

Geçmişi MÖ 3000’li yıllara uzanan ve antik dönemde nehir ticareti ile Batı Karadeniz'deki stratejik konumuyla öne çıkan Bartın'ın doğal mirası, son iki yılda yürütülen yoğun çalışmalarla güçlendirildi. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü öncülüğünde yapılan tespit, tescil ve koruma statüsü düzenlemeleri çerçevesinde önemli adımlar atıldı.

tescil edilen alanlar ve koruma statüleri:

Ekiplerin çalışmaları sonucunda kentte daha önce 19 olan doğal sit alanı sayısı Güzelcehisar-Büyükkızılkumun eklenmesiyle 20'ye yükseltildi. Ayrıca, SAYS (Sit Alanları Yönetim Sistemi) kayıtlarına göre il sınırları içinde 20 doğal sit alanı, 13 anıt ağaç ve 3 mağara olmak üzere toplam 36 tescilli koruma alanı bulunduğu teyit edildi.

Yapılan yeniden değerlendirmeler sonucunda bazı alanların koruma statülerinde düzenlemeler gerçekleştirildi. Listede öne çıkan tesciller ve statü belirlemeleri arasında; Göçkündemircinin el değmemiş koyları ve kıyı şeridiyle birinci derece SİT, 169 metre uzunluğunda sarkıt ve dikitlerle süslü doğal mağara ile birlikte değerlendirilmesi; Güzelcehisar Lav Sütunları, Tekke Önü (kale kalıntısı), Tavşan Adası, Poseidon Mabedi, Kuşna Kayalıkları ve Ulukaya Şelalesi'nin kesin korunacak hassas alan olarak belirlenmesi yer alıyor.

Diğer taraftan Güzelcehisar-Büyükkızılkum, Bartın Irmağı, Bozköy (Çakrazboz), Safranbolu Yolu'ndaki ağaç tüneli, Çakraz (Çakrazova-Çakrazşeyhler), Hasandede Türbesi, Amasra Boztepe, Amasra Eski Yol (Kuzeyi) ve bazı Amasra lojman ve mezarlık çevreleri ise nitelikli doğal koruma alanı veya sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı statülerine uygun şekilde tespit edildi.

üç potansiyel alan ve ETBAR süreci:

Bölgedeki üç ayrı potansiyel SİT alanının tescil edilmesi için yürütülen çalışmalar da ilerleme kaydetti. Bu alanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma (ETBAR) raporları İl Müdürlüğü'ne iletildi. ETBAR raporları, söz konusu alanların bilimsel veriler ışığında korunma gerekliliğini ve hangi koruma statüsüne uygun olduğunu belirlemek için temel belge niteliği taşıyor.

yatırımcılar için yol haritası ve korunma yükümlülükleri:

Bartın'daki doğal sit alanlarına yatırım yapmak isteyen kurum, kuruluş ve şahıslar için de net bir başvuru süreci belirlendi. İlgili taleplerin, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yer alan "TVK Bölge Komisyonlarına Başvuru Evrakları"nda belirtilen bilgi ve belgelerle İl Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekiyor. Başvurular İl Müdürlüğü raportörlüğünde değerlendirilmek üzere Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderiliyor ve alınan kararlara göre işlemler takip ediliyor.

İzin alınmadan yapılan uygulamaların tespit edilmesi halinde ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9 ve 65. maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. Kurumun temel hedefi, Bartın'ın doğal mirasını kalıcı şekilde korumak ve kamuoyunda doğaya karşı farkındalık oluşturmak olarak vurgulanıyor.

kamu katılımı ve bilinçlendirme çağrısı:

Koruma çalışmalarının başarısında yerel halkın duyarlılığı ve katkısının önemine dikkat çeken yetkililer, Bartın'da yaşayan herkesi doğal sit alanlarına sahip çıkmaya davet ediyor. Kıyı alanları, ormanlar, mağaralar, şelaleler ve jeolojik oluşumlar bakımından zengin bir doğal mirasa sahip olan ilde atılan bu adımlar, gelecek kuşaklara aktarılacak doğa değerleri açısından belirleyici olacak.

Bartın için yapılan tescil ve koruma düzenlemeleri, bölgenin hem doğal dengesinin korunmasına hem de sürdürülebilir kullanım ilkeleri doğrultusunda planlı yatırıma zemin hazırlanmasına hizmet ediyor.

MÖ 3000'Lİ YILLARA UZANAN KÖKLÜ GEÇMİŞİ, ANTİK DÖNEMDEKİ NEHİR TİCARETİ VE BATI KARADENİZ'DEKİ STRATEJİK KONUMU NEDENİYLE TARİHİ BİR ÖNEME SAHİP BARTIN'IN DOĞAL MİRASI YÜRÜTÜLEN YOĞUN ÇALIŞMALARLA KORUMA ALTINDA TUTULUYOR.