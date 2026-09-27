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Bartınlı gençler Teknofest'te mekatronik yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Fuat Sezgin MTAL'den Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, danışman Gültekin Sertkaya rehberliğinde Teknofest 2026 mekatronik lise kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Taylan Polat

Bartınlı gençler Teknofest'te mekatronik yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Bartınlı ekipten Teknofest 2026'da üst düzey başarı:

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Mekatronik Teknolojileri lise kategorisinde, Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi büyük bir başarıya imza attı. Danışman öğretmen Gültekin Sertkaya rehberliğinde yarışmaya katılan öğrenciler, teknik yeterlilikleri ve proje yaklaşımlarıyla jüriyi etkiledi.

Yarışma performansı ve ekip bilgileri:

12-ATP sınıfı öğrencileri Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, hazırladıkları yenilikçi projeler ve uygulamadaki mekatronik becerileriyle kategoride Türkiye birinciliğine ulaştı. Ekip, proje sunumu, saha uygulamaları ve teknik değerlendirme aşamalarında tutarlı bir performans sergiledi.

Ödül töreni ve gelecek adımlar:

Yarışmanın kazananlarına verilecek ödül, 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek. Okul ve danışman öğretmen, öğrencilerin başarısını eğitim ortamında sürdürülebilir projelere dönüştürmeyi hedefliyor; ekip üyelerinin kariyer yolculuğunda bu birinciliğin önemli bir referans olması bekleniyor.

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI MEKATRONİK TEKNOLOJİLERİ LİSE...

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI MEKATRONİK TEKNOLOJİLERİ LİSE KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ, BARTIN FUAT SEZGİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OLDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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