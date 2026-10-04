Bartınlı üretici 40 kovandan profesyonel arıcılığa taşıdı

Bartın'da 40 kovanla başlayan girişim profesyonel üretime dönüştü

Bartınlı arı üreticisi Selim Asar, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında verilen 40 adet kovan ile arıcılığa ilk adımını attı. Sekiz yıllık süreçte bilgi ve tecrübesini artıran Asar, bakanlığın çeşitli destekleme ve proje imkanlarından yararlanarak üretimini ve kapasitesini düzenli şekilde geliştirdi.

üretim kapasitesinin arttırılması:

Asar, emek ve planlı çalışma ile arıcılığını mesleki düzeye taşıdı. Sağlanan teknik ve mali destekler, uygulanan iyi yetiştiricilik yöntemleri ve sürdürülebilir üretim anlayışı sayesinde bahçe ve kovan yönetimi iyileştirildi. Bugün üretici, arıcılığı hem önemli bir gelir kaynağı hem de bölgesel üretimin güçlendirilmesi yönünde bir faaliyet olarak sürdürüyor.

ziyaret ve yerinde inceleme:

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen Hasanefendi köyündeki arılığı ziyaret etti. Müdüre, İl Müdür Yardımcısı Erol Aksoy, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bora Aykan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Emre Şahin ve veteriner hekim eşlik etti. Ziyarette ayrıca köy muhtarı Fedai Kale de hazır bulundu. Heyet arılığı gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumu ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Üretici Asar ziyaret ve destekler için heyete teşekkür ederek doğaya saygı, emeğin hakkını verme ve dürüst üretim anlayışından taviz vermeme prensipleriyle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Arılık ziyareti fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

BARTIN'DA 40 KOVAN İLE ARICILIĞA BAŞLAYAN SELİM ASAR, EMEK VEREREK 8 SENE İÇERİSİNDE İŞİNİ PROFESYONEL ARICILIK FAALİYETLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜ.