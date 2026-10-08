Barü rektörü Akkaya beştepe'de yükseköğretimde yenilik ve yapay zekâ vurgusunu taşıdı

Barü heyeti Beştepe'de yer aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile beraberindeki heyet, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı. Tören, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere birçok ağırlığın katılımıyla tamamlandı.

BARÜ heyetinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı, Bartın Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Halil Barış Özel ile öğrenciler yer aldı.

Törende öne çıkan mesajlar:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, açılış konuşmasında yükseköğretimin toplumsal sorumluluğuna dikkat çekti ve "Terörsüz Türkiye hedefini millî birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek son derece önemli bir hedef olarak görüyoruz" ifadeleriyle üniversitelerin bu alandaki katkı davetini yineledi. Özvar, Türkiye'nin mevcut yükseköğretim altyapısını sayısal verilerle özetleyerek "Bugün 208 üniversitemiz, yaklaşık 6,3 milyon öğrencimiz ve 190 bine yaklaşan akademik personelimizle dünyanın en büyük yükseköğretim sistemlerinden birine sahibiz" dedi.

Özvar ayrıca son üç yılda açılan yeni programlara atıf yaparak yapay zekâ, siber güvenlik, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ile yeşil dönüşüm gibi alanlarda yaklaşık 80 yeni programın hayata geçirildiğini ve uluslararasılaşma çalışmalarının geniş bir coğrafyayı kapsadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 akademik yılının öğrenciler için verimli geçmesini dileyerek, savaş ve yıkımdan etkilenen öğrencilerle dayanışma mesajı verdi. Erdoğan, üniversitelerin "var olan bilgiyi kullanarak araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilere ulaşan ve ulaştığı bilgileri toplumla paylaşıp meselelerin çözümlerine katkı sunan kurumlar" olduğu görüşünü dile getirdi.

Yapay zekâ teknolojilerinin bilgiye erişimi kolaylaştırdığına, ancak emeğin ve eleştirel sorgulamanın öneminin azalmaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, akademik çabanın önemini şu sözlerle özetledi: "Ana aktör insan olmazsa aktarılan bilgi de kalıcı olmaz. Çaba harcanmadan elde edilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur."

BARÜ'nün perspektifi ve törenin kapanışı

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya törene ilişkin yaptığı değerlendirmede, açılışın yükseköğretimde yenilikçilik ve yapay zekâ ekseninde önemli mesajlar içerdiğini belirtti. Akkaya, Bartın Üniversitesi'nin "bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sunma" anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Tören, YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri'nin takdimiyle son buldu ve katılımcılara yönelik mesajlar ile önümüzdeki akademik yılın öncelikleri net biçimde paylaşıldı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA İLE BERABERİNDEKİ HEYET, BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "2026-2027 YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ"NE KATILDI.