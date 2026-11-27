Etkinlikte kulüpler stantlarda çalışmalarını tanıttı:

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen Geleneksel Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Etkinliği, Kutlubey Yerleşkesi İİBF/Eğitim Fakültesi fuaye alanı'nda gerçekleşti. Etkinlik, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonuyla yapıldı ve farklı ilgi alanlarından pek çok kulüp stant açtı.

Bilimden teknolojiye, kültürden sanata, spordan sosyal sorumluluğa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren kulüpler, projelerini ve çalışmalarını katılımcılara anlattı. Öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kulüpleri yakından tanıma ve üye olma imkânı buldu; bazı kulüpler gelecek dönem etkinlik ve atölye planlarını da ziyaretçilere aktardı.

Rektör ziyareti ve kulüplerle sohbet:

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya etkinlik alanını ziyaret ederek kulüp stantlarını gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Rektör Akkaya, yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı ve gençlere başarı dileklerinde bulundu.

Programda müzik ve ikramlar da vardı:

Etkinlik konserlerle renklendi; sahnede BARÜ Müzik Kulübü, Türker Güneş ve Parthania Band performans sergiledi. Ardından DJ Deny’nin setiyle devam eden programda öğrencilere Özbek pilavı ikram edildi. Katılımcılar, hem tanışma hem de eğlence fırsatı buldu.

Organizatörler, bu tür tanıtım etkinliklerinin öğrenci kulüplerinin görünürlüğünü artırdığını ve kampüs yaşamına katkı sağladığını vurguladı. Öğrenciler etkinlik boyunca farklı kulüplerle bağlantı kurarak yeni dönem için üye kaydını yaptı ve fikir alışverişinde bulundu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) DÜZENLENEN "GELENEKSEL ÖĞRENCİ KULÜPLERİ TANITIM ETKİNLİĞİ"NDE BİLİMDEN TEKNOLOJİYE, KÜLTÜRDEN SANATA, SPORDAN SOSYAL SORUMLULUĞA KADAR FARKLI ALANLARDA FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YENİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.