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Barü'den Şanlıurfa'ya açılan teknoloji köprüsü: öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu'da projelerini sergiledi

Bartın Üniversitesi, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'da öğrencilerinin insansız hava araçları, robot ve finalist projelerini sergiledi; rektör stantta bilgi verdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: İrem Özkan

Barü'den Şanlıurfa'ya açılan teknoloji köprüsü: öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu'da projelerini sergiledi

Barın Üniversitesi TEKNOFEST Güneydoğu'da temsil ediliyor:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında stant açarak üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları ile projelerini ziyaretçilerle paylaşıyor. Organizasyon, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde, Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştiriliyor ve her yaş grubundan katılımcıyı ağırlıyor.

öğrenci projeleri ve sergi detayları:

BARÜ TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından görevli ekipler, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri, ihtisaslaşma çalışmaları ile ulusal ve uluslararası projeleri hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor. Stantta özellikle BARÜ Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinin geliştirdiği insansız hava araçları, robotlar ve diğer teknoloji odaklı projeler yoğun ilgi görüyor.

Öğrenciler, TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yarışmalarda finalist olan projelerinin geliştirme süreçlerini ve teknik özelliklerini anlatıyor; ziyaretçiler projeleri yakından inceleme ve ekiplerle doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyor.

rektörün ziyareti ve değerlendirmeleri:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya da TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında BARÜ standında ziyaretçilerle bir araya geldi. Rektör Akkaya, üniversitenin yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunurken, Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinin projelerini inceleyip ekipleri ve akademik danışmanları tebrik etti.

BARÜ yetkilileri, stantta yapılan bilgilendirmeler ve gösterimlerle ziyaretçilerin üniversitenin yenilikçi yaklaşımını yakından görmesini sağladıklarını, öğrencilerin sahada edindikleri deneyimin akademik eğitimle nasıl bütünleştiğini aktardıklarını belirtti.

Bilimfest Bartın duyurusu ve etkinlik hedefleri:

Etkinlikte ayrıca BİLİMFEST BARTIN hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor. 15-17 Ekim tarihlerinde BARÜ Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenecek olan Bilimfest Bartın'da bilim, teknoloji, sanat, spor ve çevre temelli atölye ve uygulamalı etkinlikler yer alacak.

Organizatörlerin hedefi, Bilimfest Bartın aracılığıyla katılımcıların farklı disiplinlerdeki uygulamalı deneyimlerle bilim ve teknolojiye yaklaşmasını sağlamak; aynı zamanda TEKNOFEST'te sergilenen uygulama örneklerinin yerelde de desteklenmesi olarak aktarılıyor.

BARÜ'nün TEKNOFEST katılımı, hem öğrencilerin proje üretme süreçlerini görünür kılmak hem de üniversitenin bölgesel ve ulusal düzeydeki teknoloji ekosistemine katkısını güçlendirmek amacıyla sürüyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ), BU YIL ŞANLIURFA&#039;DA DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ), BU YIL ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN TEKNOFEST 2026’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINI TANITIRKEN ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ PROJELERİ DE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURUYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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