Barü'lü genç halterciler Durres'te beş madalyayla Avrupa'dan döndü

Barü'lü sporculardan Durres'te öne çıkan sonuçlar

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'yi temsil eden BARÜ'lü milli sporcular, şampiyonadan 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile döndü.

Ramazan Efe Yılmaz: silkmede Avrupa rekoru ve madalyalar:

U23 erkekler 60 kilo kategorisinde yarışan Ramazan Efe Yılmaz, koparmada yaptığı 117 kilo kaldırışla bronz madalya elde etti. Silkmede ise başarılı bir performans sergileyen Yılmaz, 155 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda ise 272 kilo ile gümüş madalya alarak kategoride Avrupa ikincisi oldu.

Burak Aykun: iki altınla şampiyonluk:

Genç erkekler 65 kilo kategorisinde kürsüye çıkan milli sporcu Burak Aykun, silkmede 158 kilo ve toplamda 281 kilo kaldırarak iki altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu unvanına ulaştı. Koparmada Aykun'un başarılı denemesi 123 kilo olarak kaydedildi.

BARÜ yönetimi ve antrenör kadrosu, sporcuları için duydukları memnuniyeti ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise madalya kazanan Ramazan Efe Yılmaz ve Burak Aykun'u tebrik ederek, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu sonuçlar, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin uluslararası arenadaki varlığını güçlendirirken genç sporcuların gelişimine yönelik çalışmaların somut bir karşılığı olarak değerlendirildi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ GENÇLER VE U23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDAN 5 MADALYAYLA DÖNDÜ. RAMAZAN EFE YILMAZ SİLKMEDE AVRUPA REKORU KIRARKEN BURAK AYKUN İSE 2 ALTIN MADALYAYLA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.