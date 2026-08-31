BARÜ'nün kompozit altlık buluşu OLED ışığını kırmızıya dönüştürüyor

BARÜ'de geliştirilen kompozit altlık patentlendi

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü'nden Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy tarafından geliştirilen "Kendinden Dalga Boyu Dönüştürücülü Kompozit Bir Altlık" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendi. Buluş, polimer yapılı esnek altlık teknolojilerine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.

Buluşun teknik yaklaşımı:

Geliştirilen kompozit altlık, OLED (Organik Işık Yayan Diyot) sistemlerinden yayılan mavi ışığın floresans yoluyla turuncu veya kırmızı dalga boylarına dönüştürülmesini mümkün kılacak şekilde tasarlandı. Bu mekanizma, OLED tabanlı aydınlatma ve görüntüleme uygulamalarında ışığın niteliğini değiştirme ve renk üretiminde yeni seçenekler sunma potansiyeli taşıyor.

Uygulama alanları ve hedefler:

Kompozit altlık teknolojisinin hedefi, OLED sistemlerinde ışık kalitesini iyileştirmek; özellikle aydınlatma ve görüntüleme çözümlerinde daha zengin renk çıktıları elde etmek. Esnek polimer yapıyla uyumlu olması, farklı form faktörlerine entegrasyon ve üretim süreçlerinde esneklik gibi avantajlar sunuyor.

TÜRKPATENT tescilinin, BARÜ'nün yenilikçi ve teknoloji odaklı çalışmalarının bir göstergesi olduğu vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy'u tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) OLED SİSTEMLERİNDE IŞIK KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN KOMPOZİT ALTLIK TEKNOLOJİSİ, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU (TÜRKPATENT) TARAFINDAN TESCİLLENDİ.