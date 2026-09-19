Başakşehir aradığı galibiyete 4-0'lık gecede ulaştı

maça genel bakış:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Nuri Şahin'in öğrencileri farklı skoru elde ederek puanını 7'ye yükseltti ve sahadan üstün bir performansla ayrıldı.

sezon grafiği ve önceki sonuçlar:

Turuncu-lacivertliler sezona Kocaelispor karşısında 2-0lık galibiyetle başlamıştı. Bunu takiben Trabzonspor 2-1, Galatasaray 3-2 ve Amed Sportif Faaliyetler 5-0 mağlubiyetleri geldi; Kasımpaşa ile ise 1-1 berabere kaldılar. Gençlerbirliği karşısındaki farklı galibiyet, takımın moralini ve puan tablosundaki durumunu olumlu yönde etkiledi.

Maçın skoru, Başakşehir'in hem hücum hattında etkinleştiğine hem de savunma disiplininde toparlandığına işaret ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, bu sonucu bir dönüm noktası olarak değerlendirip önümüzdeki haftalarda istikrar yakalamayı hedefleyecek.

BAŞAKŞEHİR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 4-0 MAĞLUP EDEREK LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ.