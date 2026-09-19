Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Başakşehir aradığı galibiyete 4-0'lık gecede ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek Nuri Şahin yönetiminde dört maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başakşehir aradığı galibiyete 4-0'lık gecede ulaştı

maça genel bakış:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son verdi. Nuri Şahin'in öğrencileri farklı skoru elde ederek puanını 7'ye yükseltti ve sahadan üstün bir performansla ayrıldı.

sezon grafiği ve önceki sonuçlar:

Turuncu-lacivertliler sezona Kocaelispor karşısında 2-0lık galibiyetle başlamıştı. Bunu takiben Trabzonspor 2-1, Galatasaray 3-2 ve Amed Sportif Faaliyetler 5-0 mağlubiyetleri geldi; Kasımpaşa ile ise 1-1 berabere kaldılar. Gençlerbirliği karşısındaki farklı galibiyet, takımın moralini ve puan tablosundaki durumunu olumlu yönde etkiledi.

Maçın skoru, Başakşehir'in hem hücum hattında etkinleştiğine hem de savunma disiplininde toparlandığına işaret ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, bu sonucu bir dönüm noktası olarak değerlendirip önümüzdeki haftalarda istikrar yakalamayı hedefleyecek.

BAŞAKŞEHİR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 4-0 MAĞLUP EDEREK...

BAŞAKŞEHİR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ 4-0 MAĞLUP EDEREK LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNE SON VERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere
images

Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirl...
images

Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı
images

Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı