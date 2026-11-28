maç öncesi durum:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Eyüpspor ile Başakşehir karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, eflatun-sarılılar ise 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile son sırada bulunuyor. İki ekip lig tarihinde beşinci kez birbirine rakip olacak.

başakşehir'de form ve kadro:

Başakşehir, ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazandı ve yakaladığı çıkışı Eyüpspor deplasmanında sürdürmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki önceki maçlarda Başakşehir yenilgi almadı; karşılaşmaların ikisini kazandı, ikisi berabere bitti.

Sakatlıklar: Eyüpspor maçı öncesinde Başakşehir'de Christopher Operi, Abbosbek Fayzullaev, Yusuf Sarı, Emin Bayram, Hamza Güreler ve Ousseynou Ba forma giyemeyecek. Ayrıca Umut Güneş ve Olivier Kemen sarı kart ceza sınırında bulunuyor; bu iki isim maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşecek.

eyüpspor'un tabloyu tersine çevirme çabası:

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçın 11'inden mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki tek galibiyetini 3. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek aldı. Eflatun-sarılıların filelere gönderdiği gol sayısı 3, kalesinde gördüğü gol sayısı ise 31. Bu veriler Eyüpspor'u ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı konumuna getiriyor.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Eyüpspor son 6 maçta da puan alamadı; bu karşılaşmalarda takım kalesinde 15 gol görürken rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Eyüpspor, kötü gidişata son verip taraftarına moral vermeyi hedefliyor.

eyüpspor kadro haberleri:

Eyüpspor'da sakatlığı devam eden Talha Ülvan dışında Başakşehir randevusu öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Kart sınırında yer alan Anıl Yaşar, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

maçın kaderini belirleyecek başlıklar:

Başakşehir'in savunma zaaflarını telafi edip hücumdaki etkinliğini sürdürmesi, Eyüpspor'un ise savunmada daha disiplinli davranıp kontra ataklarla sonuç almaya çalışması bekleniyor. İki takım arasındaki geçmiş istatistikler Başakşehir'in psikolojik avantajını işaret etse de Eyüpspor için bu maç, kötü gidişatı kırma fırsatı olacak.

beklentiler ve önem:

Başakşehir, üç maçlık çıkışını devam ettirerek üst sıralarda kalıcı olma hedefini canlı tutmak istiyor; Eyüpspor ise iç sahada iyi bir sonuçla moral depolamak zorunda. Mevcut eksikler ve kart tehlikeleri, her iki takımın taktik tercihlerinde belirleyici olabilir.

BAŞAKŞEHİR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA EYÜPSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK. TURUNCU-LACİVERTLİLER, EFLATUN SARILILARLA LİGDE 5. KEZ RAKİP OLACAK.