Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Başakşehir evinde farklı kazandı: Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti

Başakşehir, Trendyol Süper Lig 6. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi; Skov Olsen, Eldor Shomurodov ve Davie Selke'nin golleri maçı belirledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Başakşehir evinde farklı kazandı: Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti

Başakşehir evinde net skorla güldü

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Maçın skorunu belirleyen goller Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov (2) ve Davie Selke'den geldi; hakem Atilla Karaoğlan önemli bir penaltı kararına imza attı.

maçtan dakikalar:

9. dakika: Andreas Skov Olsen maçın erken bölümünde takımını öne geçiren golü kaydetti.

33. dakika: Eldor Shomurodov ile Başakşehir farkı ikiye çıkardı.

51. dakika: Davie Selke, ceza sahası içinde Dimitris Goutas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

53. dakika: Penaltıyı kullanan Davie Selke, topu İrfan Can'ın solundan yerden vuruşla ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

65. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta Skov Olsen'in pasını değerlendiren Eldor Shomurodov, uzak direk dibinden düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 4-0.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere
images

Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirl...
images

Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı
images

Nwaiwu: yeni hoca ile taraftara armağan ettiğimiz galibiyet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı