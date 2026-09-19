Başakşehir evinde farklı kazandı: Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti

Başakşehir evinde net skorla güldü

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Maçın skorunu belirleyen goller Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov (2) ve Davie Selke'den geldi; hakem Atilla Karaoğlan önemli bir penaltı kararına imza attı.

maçtan dakikalar:

9. dakika: Andreas Skov Olsen maçın erken bölümünde takımını öne geçiren golü kaydetti.

33. dakika: Eldor Shomurodov ile Başakşehir farkı ikiye çıkardı.

51. dakika: Davie Selke, ceza sahası içinde Dimitris Goutas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

53. dakika: Penaltıyı kullanan Davie Selke, topu İrfan Can'ın solundan yerden vuruşla ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

65. dakika: Sağ kanattan gelişen atakta Skov Olsen'in pasını değerlendiren Eldor Shomurodov, uzak direk dibinden düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 4-0.