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Başakşehir ilk yarıda iki farklı üstünlük sağladı

Trendyol Süper Lig’de Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı Andreas Skov Olsen ve Eldor Shomurodov’un golleriyle 2-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 21:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Başakşehir ilk yarıda iki farklı üstünlük sağladı

İlk yarı raporu

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Trendyol Süper Lig’in 6. haftası mücadelesinde Başakşehir FK, konuk ekip Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Turuncu-lacivertlilerde goller Andreas Skov Olsen (dk. 9) ve Eldor Shomurodov (dk. 33) tarafından kaydedildi.

Ev sahibi ekip maçın başında etkili bir oyun kurarken, 9. dakikada Ivan Brnic’in pasını iyi değerlendiren Skov Olsen ile erken öne geçti. Gençlerbirliği 17. dakikada Ousmane Diabate ile net bir fırsattan yararlanamazken, 33. dakikada Shomurodov ikinci golü bularak farkı ikiye çıkardı.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada Kemen’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Brnic’in, yerden arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Olsen tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Abdurrahim’in sol taraftan ortasında penaltı noktasına yönelen meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırılmak istendi. Pozisyonun devamında ceza yayındaki Diabate’nin gelişine vuruşunda top az farkla sol direk dibinden dışarı gitti.

33. dakikada Brnic’in sol taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov kontrol ettikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Kadrolar ve hakemler:

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Ogün Kamacı

Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Michal Karbownik, Emin Bayram, Ousseynou Ba, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic, Davie Selke

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Abbosbek Fayzullayev, Jakub Kaluzinski, Berkay Özcan, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Ousmane Diabate, Adama Traore (Rafael Luis dk. 24), Oğulcan Ülgün, Franco Tongya, Tiago Gouveia, Pedro Mendes

Yedekler: Gökhan Akkan, Muhammet Çavuşoğlu, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Salih Uçan, Fıratcan Üzüm, Victor Orakpo, Sekou Koita, Prince Martor

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Andreas Skov Olsen (dk. 9), Eldor Shomurodov (dk. 33) (Başakşehir FK)

Sarı kartlar: Umut Güneş (Başakşehir FK), Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)

BAŞAKŞEHİR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞIYOR....

BAŞAKŞEHİR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAHASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI TURUNCU-LACİVERTLİLERİN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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