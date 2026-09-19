Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer: takım karakterini sahaya yansıttık

Başakşehir kalecisi maç sonu değerlendirmesinde takım ruhunu öne çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, kendi sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli ekibin kalecisi Muhammed Şengezer, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede takımın ortaya koyduğu mücadele ve maç öncesi yaşanan sürece ilişkin görüşlerini paylaştı.

Maç ve takımın tepki süreci:

Muhammed, önceki hafta Diyarbakır'da alınan farklı mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü ancak bu hafta ortaya konulan performansla bir tepki verdiklerini söyledi. "Bütün takım ortaya karakter koydu, geçtiğimiz hafta gerçekten çok üzüldük. Bu hafta bir nebze de olsa arkadaşlarımızı, ailemizi, taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum" diyen kaleci, milli araya üç puanla girmenin kendileri için önemli olduğunu ekledi. Ayrıca milli arada çalışıp bir sonraki maça iyi hazırlanmayı planladıklarını belirtti.

Motivasyon ve sakatlıkla baş etme:

Geçtiğimiz haftanın moral bozucu olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki file bekçisi, futbolda böyle inişler-çıkışlar olabileceğini ve takım olarak çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Muhammed, Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyememesinin ardından sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: "Kasığımda bir sakatlığım vardı. Bugün iğneyle oynadım. Yoksa oynama şansım yok gibiydi, doktorlarım, fizyoterapistim sağ olsun bana çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum."

Şengezer, sakatlığını yöneterek sahada kalmanın takımın moraline olumlu katkı yaptığını; maç boyunca arkadaşlarının gösterdiği dayanışmanın galibiyette belirleyici olduğunu dile getirdi.

A milli takım hedefleri ve gelecek maçlar:

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılmış olan Muhammed, Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya ile oynanacak zorlu sınavlara değindi. İçeride Kocaeli ve Bursa'da oynanacak maçların iki şehrin taraftarları için önemli olduğunu belirten kaleci, "Taraftarla birlikte ülkemizi mutlu edip yolumuza bakmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak, kısa süre önce A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan Mert Günok hakkında da konuşan Şengezer, Mert ağabeyi hem kaleciliği hem karakteriyle övdü. "Mert ağabey hem kaleciliği hem karakteriyle Türk futboluna damga vurmuş bir isim. Mert ağabey ile dostluğum; ben Bursaspor’da oynarken 14-15 yaşındayken bana çok sahip çıkmıştı. Sonrasında aynı milli takımla Avrupa Şampiyonası’nda, Dünya Kupası’nda onunla olmak bana çok gurur verdi. Allah yolunu açık etsin" sözleriyle duygularını aktardı.

Şengezer ve Başakşehir, milli aranın ardından ligdeki ritimlerini koruyup yükselişe devam etmeyi amaçlıyor.

Başakşehir’in milli kalecisi Muhammed Şengezer, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası, "Bütün takım ortaya karakter koydu, geçtiğimiz hafta gerçekten çok üzüldük. Bu hafta bir nebze de olsa arkadaşlarımızı, ailemizi, taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum" dedi.