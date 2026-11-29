maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın sonucu, hücum hattının derinliğini ve farklı isimlerin skora katkısını ön plana çıkardı.

Karşılaşma sonrası konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok önemli ve değerli bir galibiyet oldu." diyerek bu sonucun takımın moral ve ivme kazanması açısından önemine vurgu yaptı. Şahin, maç boyunca ciddiyetlerini koruduklarını, 4. golden sonra maçı kopardıklarını ifade etti; buna karşın "gol yememiz yakışmadı" sözleriyle savunmada istenmeyen bir aksaklığa dikkat çekti.

teknik ekip ve gol çeşitliliği:

Başakşehir'in farklı oyuncularla gol üretmesi teknik hazırlığın bir sonucuydu. Şahin, duran toptan gelen golün sevindirici olduğunu belirterek, "John Lammers hoca, Turgay hoca bu konuda çok çalışıyorlar, onları da tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Bu değerlendirme, hücum varyasyonlarının ve antrenmanların meyve verdiğine işaret etti.

fenerbahçe maçı hedefi:

Bu sonuçla takım 4'te 4 yapmış oldu ve önümüzdeki hafta evinde Fenerbahçe ile önemli bir sınavı bulunuyor. Şahin, sezona iyi başlayamadıklarını, seri galibiyete ihtiyaçları olduğunu ve şimdi üzerine koyarak ilerlediklerini belirterek, "Biz de kendi oyunumuzu oynayarak, inşallah haftaya güzel bir maç sergileyip, 3 puan almak istiyoruz" dedi. Rakibe saygı duyduklarını ancak ev sahibi avantajıyla maça kazanma hedefiyle çıkacaklarını vurguladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi oyunumuzu oynayarak inşallah haftaya güzel bir maç sergileyip 3 puan almak istiyoruz" dedi.