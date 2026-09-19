Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza ve 30 gün trafikten men

Olayın detayları:

İstanbul Başakşehir Eski Edirne Asfaltı Sultangazi mevkiinde, Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde acil vakaya giden ambulansın önünde seyreden bir otomobilin sürücüsünün, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermediği cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ambulans sürücüsünün defalarca yolu açması için uyarıda bulunduğu, buna rağmen otomobilin uzun süre ambulansın önünde ilerlediği görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan tespitlere göre görevli ambulansa geçiş hakkı vermeyen şahsın davranışının trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Gözaltı ve uygulanan yaptırımlar:

Plaka sorgulamasıyla kimliği tespit edilen A.Y. (22) yakalandı. Şahsa "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek" iddiasıyla 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı ve araç 30 gün trafikten men edildi.

Yetkililer, olayın hem trafik düzeni hem de acil sağlık hizmetlerinin etkinliği açısından ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı. Şahıs hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı