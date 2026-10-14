Başakşehir'de caddeler göle döndü, araç çukura düştü

Başakşehir'de sağanak ve su baskını:

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Başakşehir'de yaşamı olumsuz etkiledi. Başakşehir Kayaşehir Mahallesi İstiklal Caddesi aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı ve cadde göle döndü. Bölgedeki yoğun su birikintileri, park halindeki ve yoldaki araçların hareketini zorlaştırdı.

Çukura düşen araç ve kurtarma çalışması:

Bir sürücünün dikkatsizliği sonucu bir araç, aşırı suyun etkisiyle yolda oluşan çukura düştü. Olayın ardından yol yardım ekipleri bölgeye gelerek müdahale etti ve araç, halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Müdahale sırasında çevredeki araçlarda hasar olup olmadığına dair değerlendirme yapıldı.

Ulaşımda aksamalar ve kurtarma ekiplerinin çalışması:

Göle dönen caddenin her iki istikametinde de ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldi. Ekipler, yağmur nedeniyle tıkanan yolları açmak ve su tahliyesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay anı ve bölgedeki araçların durumu dronla görüntülendi, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞMUR NEDENİYLE ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ