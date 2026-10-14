Dolar 49,3873 +0,04%
Euro 55,1089 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,48 -1,35%
EUR/USD 1,1158 -0,40%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Başakşehir'de düzenlenen operasyonda AK-47 ve 7 kilo 765 gram skunk ele geçirildi

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda toplam 7 kilo 765 gram skunk, AK-47 tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:30

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 16:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir'de düzenlenen operasyonda AK-47 ve 7 kilo 765 gram skunk ele geçirildi

Operasyonun gelişimi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir adreste satış yapıldığı bilgisine ulaştı. 14 Ekim'de gerçekleştirilen saha çalışmaları ve istihbari analizlerin ardından adrese takibin başlatıldığı belirtildi.

Binadan çıkan ve şüpheli hareketler sergiledikleri belirtilen B.U.A. (19) ve E.A. (19) durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 145 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Adreste ele geçirilenler:

Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, ekipler tarafından 7 kilo 620 gram skunk, bir AK-47 tüfek, 6 fişek, bir paketleme makinesi ve bir hassas terazi bulundu.

Gözaltındaki iki şüphelide ele geçirilen miktarlar ile adreste bulunanlar birleştirildiğinde toplam 7 kilo 765 gram skunk

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı
images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te şimşek gösterisi: gece bir saat boyunca gündüze döndü

Yol sulara teslim oldu: D-650'de mahsur kalan araçlar tahliye ediliyor

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma

Yatırım fonu tasfiyesinde devir işlemleri kamu bütçesine yük olmayacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti