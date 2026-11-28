Olayın gelişimi:

İstanbul Başakşehir'de 23 Kasım'da, A.Y.'nin komşusu N.Ş.'ye emanet ettiği döviz, nakit para, külçe altın ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin soruşturmasında, A.Y. ve eşi R.Ş.'nin yurt dışında bulunduğu sırada şüpheliler Y.T., N.Ö. ve T.T.'nin eve girdiği belirlendi. Polis, evden alınan değerli eşyaların bir kısmının şüpheli Y.T. tarafından arkadaşı E.H.'ye teslim edildiğini tespit etti.

Ele geçirilen varlıklar:

Operasyonlarda toplamda 10 kilogram külçe altın, çeşitli ziynet eşyaları, 310 bin dolar ve 2 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Nakit paranın 2 milyon 210 bin lirası E.H.'nin iş yerinde, 190 bin lirası ise Y.T.'nin aracında bulundu. Polis tarafından ele geçirilen para ve değerli eşyalara el konuldu.

Adli süreç ve bağlantı incelemesi:

Gözaltına alınan N.Ş., R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucu Y.T. tutuklanırken, N.Ş. ve T.T. hakkında ev hapsi kararı verildi. N.Ö. ile E.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.Ş. savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri ayrıca, çalınan varlıkların kamuoyunda "AHBAP" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan A.Y.'nin eşi M.A.Y. ile bağlantılı olabileceği ihtimalini de incelediğini bildirdi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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