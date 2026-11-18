İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde gündüz ortasında gerçekleşen hırsızlık kameraya yansıdı

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Bedrettin Dalan Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın önünde faaliyet gösteren kablo toptancısına yönelik hırsızlık, gündüz saatlerinde meydana geldi. Olay anında işletme sahibi ve çevredeki esnafın dükkânlarında olduğu sırada şüpheliler, işletmeye ait ekipmanı kullanarak kabloları minibüse yükleyip uzaklaştı. Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, minibüsle plazanın önüne gelen 5 şüpheli yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözetledi. Bir kişi işletmenin önünde bulunan ve işletmeye ait olan forklifti kullanarak kablo makaralarını minibüsün yanına taşıdı. Ardından araçtan inen diğer dört kişi ile birlikte 2 makara kablo minibüse yüklendi ve şüpheliler kaçtı. İşlem sırasında esnafın rahat tavırlarla iş yerlerinde bulunduğu; hırsızlığın, bir komşu esnafın 'Hırsız var' diye bağırmasıyla fark edildiği belirtildi.

Güvenlik kaydı ve müdahale:

Şüphelilerin kabloları minibüse yükledikleri, forkliftle makaraları taşıdıkları ve olay yerinden ayrıldıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı. İşletme sahibi ve çevredeki vatandaşlar minibüsün peşinden koşsa da şüpheliler hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından işletme sahibi polise başvuruda bulundu ve şikâyetçi oldu.

Önceki soygun ve maddi zarar:

İşletme sahibi Hanifi Kartal, aynı işletmenin yaklaşık 4 ay önce de benzer bir şekilde soyulduğunu, o dönemde 4 makara kablonun çalındığını söyledi. Kartal, son olayda maddi zararının tahmini olarak 1 milyon 250 bin ile 1,5 milyon TL arasında olduğunu belirtti. Makaralardaki kabloların bir kısmının daha önce kullanılmış olması nedeniyle tam metrajın netleşmediği ifade edildi.

İşletme sahibinin tepkisi ve alınacak önlemler:

Kartal, yaşanan hırsızlığı şöyle anlattı: 'Sabahleyin gelmiş hırsız arkadaşlarımız, minibüsü buraya yanaştırmışlar. Yaklaşık 15-20 dakika çevreyi gözetliyorlar. Sonra dükkânın önündeki makaraları almak için bizim forkliftimizi çekip minibüse yanaştırıyorlar. Bir kişi kabloları yanaştırdıktan sonra aracın içerisinden 4 kişi daha iniyor, kabloları minibüse atıp basıp kaçıyorlar.' Kartal, tekrar eden benzer olaylar nedeniyle artık malı kapı önüne koymamaya veya zincirleyerek korumaya çalışacaklarını belirtti. Polisin şüphelileri yakalayacağı umudunu dile getirdi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE GÜNDÜZ SAATLERİNDE YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYI PES DEDİRTTİ.