Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı: yaralanan 8 öğrenciden birinin ameliyatı sürüyor

Başakşehir'de okulda yaralanan öğrenciler hastanede

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırı sonrasında yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Vali Gül, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali'nin açıklamaları:

Vali Gül, 'Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif. Muhtemelen gün içinde tedavisi tamamlanacaktır. 2 yavrumuzun tedavileri devam ediyor. Durumlarında olumlu iyileşme var. Hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuz da ameliyatta. O ameliyattan henüz çıkmadığı için durum ile ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca yaralıların ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırgan ve adli süreç:

Vali Gül, saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun çevresinde ikamet eden ve başka bir okulda eğitimine devam eden bir öğrenci olduğunu belirtti: 'Bıçaklamayı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor.' Vali, ayrıca Başsavcımız burada diyerek adli sürecin başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hastanedeki sağlık personeli ve yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, tedavileri süren öğrencilerin durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi.

Vali Davut Gül: "8 öğrencimiz yaralı, 1 öğrencimiz ameliyatta"