Başakşehir'de ortaokul olayında şüpheli kısa sürede yakalandı

Başakşehir'de ortaokul olayına ilişkin gelişme

İçişleri Bakanlığı, 6 Ekim'de İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencinin yaralandığını; tedavi gören öğrencilerden E.S.B'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

olayın seyri ve yaralananlar:

Bakanlığın açıklamasına göre yaralanan toplam 8 öğrenciden 7'sinin tedavileri devam ediyor. Olayın ardından sağlık kurumlarına sevk edilen öğrencilerin durumları takip ediliyor ve gerekli tıbbi müdahaleler gerçekleştirildi.

soruşturma ve idari tedbirler:

İçişleri Bakanlığı, olayın ardından güvenlik güçlerince derhal çalışma başlatıldığını, olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrencinin kısa sürede yakalandığını ve hakkında gerekli adli işlemlere başlandığını duyurdu. Soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 1 Mülkiye Başmüfettişi ve 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildi.

Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirdiğini ve ihtiyaç duyulan ilave önlemler üzerinde çalıştığını bildirdi.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, hayatını kaybeden öğrenci E.S.B'ye Allah'tan rahmet dilenerek ailesi, eğitim camiası ve milletimize başsağlığı; tedavileri devam eden öğrencilere acil şifa temenni edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, İSTANBUL’UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDEKİ BİR ORTAOKULDA 1 ÖĞRENCİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 7 ÖĞRENCİNİN YARALANDIĞI OLAYIN ŞÜPHELİSİNİN YAKALANDIĞINI BİLDİRDİ.