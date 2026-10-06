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Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı: 8 öğrenci yaralandı

Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na üniformayla gelen eski öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 8 öğrenci yaralandı; soruşturma ve yayın yasağı başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı: 8 öğrenci yaralandı

Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Olayda birden fazla öğrenci yaralandı ve saldırgan gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, okuldan mezun olduğu öğrenilen bir kız öğrenci üniforma giyerek eski okuluna geldi. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, üzerinde bulundurduğu bıçakla müdahale ederek 8 öğrenciyi yaraladı.

Saldırgan, kısa süre içinde olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler çevre hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Soruşturma ve yayın yasağı:

Olayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, olayın detaylarının açıklanmaması için yayın yasağı kararı verdi.

Türk adli ve emniyet makamlarının yürüttüğü soruşturma sürüyor; yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir’de bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Başakşehir’de bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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