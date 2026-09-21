Dolar 48,7992 +0,08%
Euro 56,0062 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.887,91 -0,78%
EUR/USD 1,1474 -0,14%
Brent Petrol 95,36 -3,96%
--°

Başakşehir'de parkta başlayan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesi'ndeki parkta alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; iki kişi yaralandı, şüpheliler aranıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:57

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 17:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de parkta başlayan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Başakşehir'de parkta silahlı çatışma

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralandı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

olayın gelişimi:

İddialara göre taraflar arasında alacak verecek meselesi bulunuyordu. Parkta buluşan gruplar arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından arbede çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

görüntülerde öne çıkan anlar:

Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı, bir şahsın elindeki silahın kabzasıyla karşısındaki kişiye vurduğu ve yerde olan kişiye tekmeler atıldığı anlar yer aldı. Görüntülerde çevredeki insanların panik yaşadığı da görülüyor.

Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olaya karışan ve olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

BAŞAKŞEHİR&#039;DE PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAVGA ANLARI CEP...

BAŞAKŞEHİR'DE PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIRKEN POLİS OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayha...
images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı
images

Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

Dursun Ali Arslan anısına Gebze'de düzenlenen turnuva ilk günde vefayı sahaya taşıdı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı