Başakşehir'de sokakta silahlı saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı
Başakşehir'de sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.
Olay anı ve müdahale:
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Taşıma ve müdahale sonrası:
İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
BAŞAKŞEHİR'DE İKİ KİŞİ SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
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