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Başakşehir'de sokakta silahlı saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Başakşehir'de sokakta meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralılar hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de sokakta silahlı saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Başakşehir'de sokakta silahlı saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Başakşehir'de sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Olay anı ve müdahale:

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Taşıma ve müdahale sonrası:

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR&#039;DE İKİ KİŞİ SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ KİŞİ SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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