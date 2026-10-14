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Başakşehir'de su birikintisine oltayla yaklaşan kişi dikkat çekti

Başakşehir'de sağanak sonrası Menderes Bulvarı'nda oluşan su birikintisine bir kişinin oltayla yaklaşması, sokak görüntülerine ilginç bir kare ekledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:15

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başakşehir'de su birikintisine oltayla yaklaşan kişi dikkat çekti

Başakşehir'de yağış sonrası ortaya çıkan sıra dışı görüntü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Başakşehir'in bazı cadde ve sokaklarında su birikintilerine yol açtı. Yağışın ardından özellikle Bahçeşehir'de yolların bir kısmı suyla kaplanırken bölgedeki vatandaşlar meydana gelen görüntüleri telefona kaydetti.

oltanın atıldığı nokta:

Olay, Bahçeşehir Menderes Bulvarında yaşandı. Yağmur sularının birikmesiyle oluşan geniş su havuzuna bir kişinin elindeki oltayı uzatarak suya atması, cadde üzerinde karşılaşılan sıra dışı sahnelerden biri olarak kaydedildi.

görüntülerin yansıması:

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldığı anlarda, oltayla balık tutar gibi davranan kişi dikkat çekti. Bu kare, yoğun yağış sonrası şehir içindeki su birikintilerinin yol açtığı farklı ve beklenmedik görüntülere örnek teşkil etti. Olayın ardından yolların durumu ve su tahliye çalışmaları hakkında yetkililerce ek bir bilgi paylaşılmadı.

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAŞAKŞEHİR’DE...

İSTANBUL’DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE BAŞAKŞEHİR’DE BAZI YOLLAR SU ALTINDA KALDI. YAĞIŞIN ARDINDAN MENDERES BULVARI’NDA OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİNE BİR VATANDAŞIN OLTA ATMASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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