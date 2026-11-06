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Başakşehir'de TEM'de tır dingilleri koptu, sürücü vatandaşlarca kurtarıldı

Başakşehir TEM'de iddiaya göre arka iki dingili kopan tır yan yattı; emniyet kemeri takılı sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu, vatandaşlar camı kırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de TEM'de tır dingilleri koptu, sürücü vatandaşlarca kurtarıldı

kaza ve ilk müdahale:

İstanbul Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre tekstil yüklü tırın arka iki dingili koptu. Olay, 09.40 sıralarında gerçekleşti. Tırın kontrolden çıkarak yan yatmasıyla yol tamamen trafiğe kapandı ve çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, kazada emniyet kemerini takmış olması sayesinde ağır yara almadı. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, aracın camını kırarak sürücüyü dışarı çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

kazanın yol trafiğine etkisi:

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yeri ve trafik yoğunluğu dronla görüntülendi; görüntülerde yolun uzun süre kapalı kaldığı ve ardından ekiplerin çalışmasıyla güzergahın bir süre sonra tek şerit olarak trafiğe açıldığı görüldü. Yetkililer, ulaşımın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

sürücünün ifadesi ve yük durumu:

Sürücü Mehmet Kalkan, kazanın ardından yaptığı açıklamada arka dingillerin koptuğunu ve aracın tekstil ürünleri yüklü olduğunu söyledi. Emniyet kemerinin bağlı olduğunu belirten Kalkan, vatandaşların aracın camını kırarak kendisini çıkardığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve yol güvenliği denetimleri polis ekipleri tarafından devam ediyor. Hasar tespiti ve enkaz kaldırma çalışmalarının ardından herhangi bir cezai veya teknik değerlendirme yapılacağı bildirildi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR TEM&#039;DE İDDİAYA GÖRE, TIR ARKA İKİ DİNGİLİN KOPMASI SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK...

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR TEM'DE İDDİAYA GÖRE, TIR ARKA İKİ DİNGİLİN KOPMASI SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK YAN YATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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