Başakşehir'de yolu kapatan iki sürücüye yüzbinlerce lira ceza

Başakşehir'de yol güvenliğini tehlikeye düşüren araç duruşu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, Anafartalar Caddesi üzerinde iki araç sürücüsünün yolu kapatarak trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

tespit ve yakalama:

Plaka ve kimlik sorgulamaları sonucu sürücüler O.S. (29) ve K.A. (25) olarak tespit edildi. Şahıslar, 19 Ekim 2026 tarihinde araçlarıyla birlikte yakalandı ve olayla ilgili tespitler kayda geçti.

uygulanan yaptırımlar ve süreç:

Sürücülere; geçerliliği dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, başka araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde kara yolu üzerinde durmak ve sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak maddelerinden toplam 384.712 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE YOLU KESEREK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 2 SÜRÜCÜYE TOPLAM 384 BİN 712 TL CEZA KESİLDİ.