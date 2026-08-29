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Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti

Üzümlülü milli güreşçi Elvira Süleyman, İtalya'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda 57 kiloda altın madalya kazandı; ardından kaymakam Hökelekli'yi ziyaret etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başarıyı ilçede kutladı: Elvira Süleyman kaymakamı ziyaret etti

Elvira Süleyman'dan kaymakam ziyareti

İtalya'da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunlarında kadınlar 57 kilo kategorisinde altın madalya kazanan Üzümlülü milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, başarı haberini paylaşmak ve teşekkür etmek üzere Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli'yi makamında ziyaret etti.

müsabakadaki başarı:

Kamaloğlu, turnuvada gösterdiği performansla finale çıkarak İspanyol rakibini 4-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Sporcu, elde ettiği zafere ilişkin kısa bilgi vererek yarışma sürecindeki hazırlık ve mücadeleyi kaymakama aktardı.

ziyaret ve tebrikler:

Ziyarette Kamaloğlu'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve antrenörü Habip Halepli eşlik etti. Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, elde edilen önemli başarı nedeniyle sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve ilçe adına gurur verici bulduklarını ifade etti.

Görüşme, hem uluslararası başarıyı taçlandıran bir ziyaret niteliği taşıdı hem de yerel yetkililer ile sporcular arasındaki bağın güçlenmesine vesile oldu. Kamaloğlu'nun bu sonucu, bölgedeki genç sporcular için de teşvik edici bir örnek olarak değerlendirildi.

İTALYA’DA DÜZENLENEN 20. AKDENİZ OYUNLARI’NDA KADINLAR 57 KİLO GÜREŞ KATEGORİSİNDE ALTIN MADALYA...

İTALYA’DA DÜZENLENEN 20. AKDENİZ OYUNLARI’NDA KADINLAR 57 KİLO GÜREŞ KATEGORİSİNDE ALTIN MADALYA KAZANAN ÜZÜMLÜLÜ MİLLİ SPORCU ELVİRA SÜLEYMAN KAMALOĞLU, ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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