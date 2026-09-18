başbakanlık koordinasyonunda bağımlılıkla mücadelede üst düzey yapı kurulacak

Başbakan Üstel sempozyumda yol haritasını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen "KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu"nda bağımlılıkla mücadelede yeni kurumsal düzenlemeleri paylaştı. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Üstel, sempozyumun bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, yeni risklerin saptanması ve gelecek dönemin ortak yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi ve sürecin paydaşları arasında Türkiye’den gelen heyet üyeleri, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, güvenlik güçleri, üniversiteler, akademisyenler, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarını saydı.

Hedefler ve uygulama alanları:

Başbakan Üstel, bağımlılığın yalnızca bireyi etkilemediğini, "Bağımlılık, çağımızın en büyük toplumsal tehditlerinden biridir." sözleriyle vurguladı. Aileleri, çocukların geleceğini, suçu ve toplumsal huzursuzluğu etkileyen bağımlılıkla mücadelede parçalı ve geçici yaklaşımların yetersiz kaldığını belirtti ve tüm ilgili kurumların ortak bir devlet politikası altında buluşturulması gerektiğini ifade etti.

Üstel, mücadelenin sadece yasa dışı madde yakalamak veya tedavi sağlamak olmadığını; ailenin, okulun, mahallenin, iş yerinin ve sosyal hayatın her alanında önleme, erken müdahale, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini söyledi. "Devlet, bağımlılık ortaya çıkmadan önce riski görmelidir." ifadesini kullanarak çocuklar ve gençlerin doğru bilgiyle korunmasının, ailelerin bilinçlendirilmesinin ve tedaviye erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca dijital bağımlılık ve yasa dışı bahis/kumar gibi davranışsal bağımlılıkların da aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı ve değişen tehditlere göre mücadele yöntemlerinin sürekli yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut hizmetler, kapasite ve yeni adımlar:

Başbakan, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu aracılığıyla yürütülen önleme, eğitim, danışmanlık, yönlendirme, bilimsel araştırma ve sosyal uyum çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Komisyonun verdiği hizmetler arasında bin 191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı ile 7 gün 24 saat danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme bulunduğunu hatırlattı.

Sosyal Uyum Merkezi üzerinden bağımlılıkla mücadele eden bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik psikolojik destek, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerin sağlandığını bildiren Üstel, bugüne kadar komisyon aracılığıyla 25 bin 415 kişiye kesintisiz hizmet verildiğini açıkladı.

Tedavi kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında ise 16 yataklı Alkol Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) kazandırılması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Ayrıca uyuşturucu kullanımının izlenmesine yönelik bilimsel yöntemlerden biri olarak atık su analizi çalışmalarının başlatılacağı ve devlet laboratuvarının teknik kapasitesinin bu doğrultuda geliştirileceği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin imkanlarının artırılacağı, kurumlar arası bilgi paylaşımının güçlendirileceği ve Türkiye’de 2014’ten bu yana uygulanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu modelinin KKTC ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirileceği ifade edildi. Üstel, iki ülke kurumları arasında düzenli bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak ortak çalışma grupları kurulacağını kaydetti.

Yeni kurumsal yapı ve takip mekanizmaları:

Üstel, bağımlılıkla mücadeleyi daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturmak için Başbakanlık koordinasyonunda üst düzey yeni bir yapı oluşturulacağını açıkladı ve bu yapıya bizzat başkanlık edeceğini bildirdi: "Bu yapıya da Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız gibi, Başbakan olarak ben başkanlık edeceğim."

Yeni yapı içinde ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarının karar alıcı temsilcilerinin yer alacağını, her kurumun görevlerinin açıkça belirleneceğini ve çalışmaların ortak bir strateji ile eylem planı üzerinden yürütüleceğini vurguladı. Kararların uygulamaya geçirileceği, sonuçların ölçüleceği ve eksikliklerin zamanında giderileceği taahhüt edildi.

Üstel, sempozyum sonucunda hazırlanacak "KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Strateji ve Eylem Planı"nın hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye’nin ilgili kurumlarına destekleri için teşekkür etti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL, BAŞBAKANLIĞA BAĞLI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU ÖNCÜLÜĞÜNDE KKTC CUMHURİYET MECLİSİ’NDE DÜZENLENEN KKTC BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMPOZYUMU’NDA KONUŞTU.