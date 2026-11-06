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Başçiftlik'te Osmanlı Yaylası beyaza büründü, sezonun ilk karı yağdı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'na sezonun ilk karı düştü; yayla beyaza büründü, sürüler ilçe merkezine indiriliyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:03

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Başçiftlik'te Osmanlı Yaylası beyaza büründü, sezonun ilk karı yağdı

kar yağışı ve görüntüler:

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylasına gece saatlerinde sezonun ilk karı düştü. Karla birlikte yayla beyaza bürünürken, bölgede oluşan manzara halk ve fotoğraf tutkularının ilgisini çekti.

Soğuyan hava, yaylada kartpostallık görüntüler oluşturdu; ağaçlar ve yer örtüsü beyazla kaplanmış halde görüldü.

çobanlar ve sürülerin hareketliliği:

Bölgede otlatılan koyun sürülerinin ilçe merkezine indirilmesi için hazırlıklar başladı. Kış koşullarına karşı alınacak önlemler kapsamında sürüler güvenli biçimde aşağıya taşınmak üzere organize ediliyor.

Nazif Karakoç ise yaşananları şu sözlerle aktardı: "Bin 600 rakımlı Osmanlı Yaylası'ndayız. Dün gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinden dolayı nihayet yaylalarımıza kar yağışı başladı. Görüyorsunuz, koyun sürülerimiz de şu anda yaylalarda. Aşağıya Başçiftlik'e inmek üzere hazır bekliyor."

Sezonun ilk karı, yayla yaşamında hareketliliğe neden olurken bölgedeki günlük rutinlerin de kısa süreliğine değişmesine yol açtı.

TOKAT&#039;IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDEKİ BİN 600 RAKIMLI OSMANLI YAYLASI&#039;NA SEZONUN İLK KARI YAĞDI. KARLA...

TOKAT'IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDEKİ BİN 600 RAKIMLI OSMANLI YAYLASI'NA SEZONUN İLK KARI YAĞDI. KARLA BİRLİKTE YAYLA BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, BÖLGEDE OTLATILAN KOYUN SÜRÜLERİNİN İLÇE MERKEZİNE İNDİRİLMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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