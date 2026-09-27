Başhıru'dan hat-trickle Kayseri'de farklı galibiyet

Kafayat Atoke Başhıru hat-trick yaptı, Kayseri 7-0 kazandı

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş. karşısında farklı bir galibiyet aldı. Maç 7-0 sona erdi ve Kayseri haftayı 3 puanla kapattı.

maçın öne çıkanları:

Takım kaptanı Kafayat Atoke Başhıru, karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıktı ve maç boyunca 90 dakika forma giydi. Başhıru, maçta 39., 45. ve 77. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve takımının skor yükünü üstlendi.

Başhıru'nun sezon tablosu:

Geride kalan 5. hafta sonunda Başhıru, ligde 4 maçta forma giymiş bulunuyor ve bu karşılaşmada attığı gollerle bu sezonki ilk sayılarını kaydetmiş oldu. Kayseri'nin farklı zaferinde Başhıru'nun performansı belirleyici oldu.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NÜN NİJERYALI GOLCÜSÜ KAFAYAT ATOKE BAŞHIRU, ŞİLE BİLGİDOĞA SPORTİF YATIRIM HİZMETLERİ A.Ş. MAÇINDA 3 GOL ATARAK HAT-TRİCK YAPTI.