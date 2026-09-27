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Başhıru'dan hat-trickle Kayseri'de farklı galibiyet

Kayseri kaptanı Kafayat Atoke Başhıru, Şile Bilgidoğa karşısında 39., 45. ve 77. dakikalarda fileleri sarsıp hat-trick yaptı; takım 7-0 kazandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başhıru'dan hat-trickle Kayseri'de farklı galibiyet

Kafayat Atoke Başhıru hat-trick yaptı, Kayseri 7-0 kazandı

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş. karşısında farklı bir galibiyet aldı. Maç 7-0 sona erdi ve Kayseri haftayı 3 puanla kapattı.

maçın öne çıkanları:

Takım kaptanı Kafayat Atoke Başhıru, karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıktı ve maç boyunca 90 dakika forma giydi. Başhıru, maçta 39., 45. ve 77. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve takımının skor yükünü üstlendi.

Başhıru'nun sezon tablosu:

Geride kalan 5. hafta sonunda Başhıru, ligde 4 maçta forma giymiş bulunuyor ve bu karşılaşmada attığı gollerle bu sezonki ilk sayılarını kaydetmiş oldu. Kayseri'nin farklı zaferinde Başhıru'nun performansı belirleyici oldu.

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ&#039;NÜN NİJERYALI GOLCÜSÜ KAFAYAT ATOKE BAŞHIRU, ŞİLE BİLGİDOĞA SPORTİF...

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ'NÜN NİJERYALI GOLCÜSÜ KAFAYAT ATOKE BAŞHIRU, ŞİLE BİLGİDOĞA SPORTİF YATIRIM HİZMETLERİ A.Ş. MAÇINDA 3 GOL ATARAK HAT-TRİCK YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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