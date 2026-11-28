Basın Ekspres’te müzayedeli satış planı

Gayrimenkul piyasasındaki durağanlığı kırmak amacıyla sektörde alternatif satış yöntemleri öne çıkıyor. Bu kapsamda, İstanbul'un Basın Ekspres Yolu üzerinde yer alan ticari bağımsız bölümler, müzayedeli satış yöntemiyle potansiyel alıcıların karşısına çıkarılacak. Sektör temsilcileri, açık artırmaların birden fazla alıcıyı aynı anda süreç içine sokarak piyasa hareketliliğini artırmasını bekliyor.

müzayedenin ayrıntıları:

Basın Ekspres aksındaki projede toplam 99 ticari bağımsız bölüm, 5 Aralık Cumartesi günü açık artırmayla satışa sunulacak. Müzayede, Delta Hotels toplantı salonu'nda 5 Aralık saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Katılımcılar, salondan olduğu kadar organizasyonun web sitesi üzerinden online olarak da teklif verebilecek; süreç canlı yayınla takip edilebilecek.

Müzayede organizasyonunu yürüten Müzayede Pro Genel Müdürü Özgür Demir, dükkanların satın alındıktan sonra hızlıca kiraya verilebileceğini veya işletmeye açılabileceğini vurguladı ve ödeme şartlarının alıcılar için uygun şekilde düzenlendiğini belirtti.

neden müzayedeli satış tercih edildi:

Özgür Demir, projeye ilişkin olarak ‘Projede konut kısmı teslim edilmiş, oturum tamamlanmıştır. Müzayedeli satış yöntemi ile 99 bağımsız bölümü de satışa çıkarmayı planlıyoruz.’ açıklamasını yaptı. Demir ayrıca şunları ekledi: ‘Bizim aslında burada yapmaya çalıştığımız şey; hem piyasa ortamını, rayiçlerini belli bir seviyeye getirmek, ikincisi de şeffaf bir şekilde satış sürecini yönetmek. Açık arttırma tercihi bundan kaynaklanıyor.’

Demir, müzayedelerin yatırımcılar için bir fırsat alanı sunduğunu, iş yerini Basın Ekspres aksına taşımak isteyenler için özellikle önemli olduğunu belirtti. Organizasyonun canlı yayında halka açık şekilde izlenebilir olması da yöntemin şeffaflığını güçlendiriyor.

Uzmanlar, benzer uygulamaların piyasa dinamiklerini harekete geçirme potansiyeline dikkat çekerken, müzayedeli satışların hem fiyat oluşumunda şeffaflık sağlayacağı hem de farklı alıcı profillerini sürece dahil edeceği görüşünde. Basın Ekspres’teki açık artırma, sektördeki bu deneye örnek teşkil edecek.

EMLAK SATIŞLARINDA DURAĞANLIK OLDUĞUNU İFADE EDEN UZMANLAR FARKLI SATIŞ YÖNTEMLERİ İLE DURAĞANLIĞI AŞMAYA ÇALIŞIYOR. BU ÇERÇEVEDE "MÜZAYEDELİ SATIŞ" TEKNİĞİ EMLAK SEKTÖRÜNDE DE UYGULANIYOR.