Basın ile emniyet arasında yeni köprü: Gökmen döneminde güven ve iletişim

Ziyaret süreci ve katılımcılar:

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetimi, kısa süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. BGC Başkanı Eren Ayhan ile ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının katıldığı buluşma, Yokuşbaşı'nda bulunan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşti.

Samimi bir ortamda geçen toplantıda basın mensupları ile Emniyet Müdürlüğü yetkilileri karşılıklı tanıştı; katılımcılar, ilçenin gündemindeki konulara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşülen başlıklar ve iletişim vurgusu:

Bulışmada öncelikli konular arasında ilçe genelindeki asayiş durumu, kent yaşamına ilişkin gelişmeler ve basınla yürütülecek işbirliği yer aldı. Toplantıda, kurum ile medya arasındaki ilişkinin güçlendirilmesinin gerekliliği ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi üzerinde özellikle duruldu.

Basın mensupları, haber akışının sağlıklı ve şeffaf olmasının önemine değinerek, emniyet teşkilatı ile düzenli iletişim kanallarının açık tutulmasını talep etti. Emniyet tarafı ise bu tür görüş alışverişlerinin güven ve etkin koordinasyon açısından fayda sağladığını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

BODRUM GAZETECİLER CEMİYETİ (BGC), BODRUM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE KISA SÜRE ÖNCE BAŞLAYAN MAHİR GÖKMEN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU. BGC BAŞKANI EREN AYHAN VE İLÇEDE GÖREV YAPAN YEREL VE ULUSAL BASIN MENSUPLARI, İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKMEN İLE BİR ARAYA GELEREK YENİ GÖREVİNDE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.