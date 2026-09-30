Dolar 48,9550 -0,12%
Euro 55,5545 +0,02%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.631,95 +0,64%
EUR/USD 1,1322 -0,10%
Brent Petrol 96,73 -1,33%
--°

Basın sözcüsü Emir Akpınar'dan bahis iddialarına net yanıt

Emir Akpınar, TFF'nin bahis soruşturmasında hakkında çıkan iddiaları "tamamen asılsız" diyerek reddetti ve hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 22:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Basın sözcüsü Emir Akpınar'dan bahis iddialarına net yanıt

Emir Akpınar'ın açıklaması:

Bugün akşam saatlerinde TFF tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanan Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, hakkındaki iddiaları açıkça reddetti.

Açıklamanın temel noktaları:

Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada "Kayserispor’da yönetici olarak görev yaptığım dönemde bahis oynadığım yönündeki iddia tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı. Şahsına yönelik gerçek dışı değerlendirmelerin hangi bilgiye ve kimlerin yönlendirmesine dayandığının ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Basın sözcüsü ayrıca "Gerçekler kısa süre içerisinde resmi kayıtlarla ortaya çıkacaktır." diyerek, sürecin resmi kayıtlarla netleşeceğine işaret etti.

Hukuki adımlar ve itibar vurgusu:

Akpınar açıklamasında, "Bu süreçte gerçeğe aykırı bilgi veren, yanlış yönlendirmede bulunan ve şahsımın itibarını zedeleyen kişilerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadesine yer verdi. Bu sözlerle, itibarına zarar verenlere karşı hukuki yollara başvuracağının sinyalini verdi.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması ve PFDK'ya sevk süreci devam ederken, tarafların sunacağı resmi belgeler ve kurul kararları olayın seyrini belirleyecek. Akpınar'ın açıklaması, iddialara ilişkin karşı cephedeki ilk resmi tepki niteliğinde oldu.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NCA (TFF) YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN KAYSERİSPOR BAŞKAN...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NCA (TFF) YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE BASIN SÖZCÜSÜ EMİR AKPINAR, YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "KAYSERİSPOR’DA YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPTIĞIM DÖNEMDE BAHİS OYNADIĞIM YÖNÜNDEKİ İDDİA TAMAMEN ASILSIZDIR" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da dayanışma gecesi: Konyaspor ile Filistin 2-2 berabere
images

Fenerbahçe Busem Şeker'in golüyle son 16'ya yükseldi
images

Erzurumspor başkanı Dal'dan şeffaflık vurgusu: kulübün menfaati önceliğim
images

Milli takım belçika sınavı öncesi kompakt antrenmanla son rötuşları yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Konteyner kentte park halindeki otomobil gece yanınca sahibi hırsızlık iddiasında bulundu

İhale ve doğrudan temin soruşturmasında 59 gözaltı, Seçer de aralarında

Hatay’da eğitim altyapısı yeniden şekillendi: 254 yeni okul hizmete girdi

İskenderun'da tarihi kiliselerin restorasyonu geleceğe taşınıyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı