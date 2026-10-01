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Başına duba takıp caddede traktör sürdü

Bolu Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bir sürücü, başına trafik dubası geçirerek traktörle ilerledi; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Başına duba takıp caddede traktör sürdü

Olayın ayrıntıları

Bolu'da trafikte sıra dışı bir görüntü oluştu. Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyreden bir traktör sürücüsünün başına trafik dubası geçirerek ilerlemesi, hem yoldaki sürücülerin hem de çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sürücünün başında duba ile traktörü kullanması kısa süreli şaşkınlık yarattı ve araç trafiğinde anlık dikkat dağılmalarına neden oldu.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Sürücünün başında duba ile ilerlediği anlar, yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yayınlanan videoda, traktörün cadde boyunca seyrettiği sırada sürücünün başında açıkça görülen trafik dubası dikkat çekiyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, olayın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Çevrenin tepkisi ve güvenlik değerlendirmesi:

Çevredeki kişiler ve diğer sürücüler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, bu tür davranışların trafikte dikkat dağılmasına ve potansiyel risklere yol açabileceği göz önünde bulunduruldu. Olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi paylaşılmadı; ancak uzmanlar ve trafik kuralları açısından benzer davranışların sakıncalı olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. Görüntüler, günlük trafikte beklenmedik durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Bolu&#039;da trafikte ilginç görüntü: Başına duba geçirip traktör sürdü

Bolu'da trafikte ilginç görüntü: Başına duba geçirip traktör sürdü

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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