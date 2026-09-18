Basınla sahada buluşma: Erzincan çalıştayı medyaya güven vurgusu yaptı

erzincan basın çalıştayı'nda protokol bir araya geldi

Erzincan'da düzenlenen Basın Çalıştayı'na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere il protokolünün önemli isimleri katıldı. Toplantı, yerel ve bölgesel medyanın gündemini ve haber üretim süreçlerini ele almayı amaçlayan bir buluşma niteliği taşıdı.

katılımcılar ve temsilciler:

Programa Vali Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Güven, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız ve diğer il protokolü mensupları katıldı. Katılımcılar, çalıştay kapsamında basınla doğrudan diyalog kurma ve gündem belirleme fırsatı buldu.

bakanın mesajı ve beklentiler:

Programda konuşan İbrahim Yumaklı, basının toplumun doğru bilgilendirilmesinde, tarafsız ve güvenilir haber akışının sağlanmasında önemli bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Basın mensuplarının gece gündüz demeden sürdürdükleri özverili çalışmaya teşekkür eden Yumaklı, çalıştayın Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye ve basın camiası açısından hayırlı olması ve verimli sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Toplantı, yerel basının karşılaştığı zorluklar ve haber üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişleriyle devam etti; katılımcılar farklı paydaşlarla iletişimi güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERZİNCAN BASIN ÇALIŞTAYI'NA KATILDI