Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Basınla sahada buluşma: Erzincan çalıştayı medyaya güven vurgusu yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı Erzincan Basın Çalıştayı'nda basının tarafsız bilgi sağlama görevi ve gazetecilere teşekkür vurgulandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Basınla sahada buluşma: Erzincan çalıştayı medyaya güven vurgusu yaptı

erzincan basın çalıştayı'nda protokol bir araya geldi

Erzincan'da düzenlenen Basın Çalıştayı'na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere il protokolünün önemli isimleri katıldı. Toplantı, yerel ve bölgesel medyanın gündemini ve haber üretim süreçlerini ele almayı amaçlayan bir buluşma niteliği taşıdı.

katılımcılar ve temsilciler:

Programa Vali Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Güven, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Ufuk Kuyrukluyıldız ve diğer il protokolü mensupları katıldı. Katılımcılar, çalıştay kapsamında basınla doğrudan diyalog kurma ve gündem belirleme fırsatı buldu.

bakanın mesajı ve beklentiler:

Programda konuşan İbrahim Yumaklı, basının toplumun doğru bilgilendirilmesinde, tarafsız ve güvenilir haber akışının sağlanmasında önemli bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Basın mensuplarının gece gündüz demeden sürdürdükleri özverili çalışmaya teşekkür eden Yumaklı, çalıştayın Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye ve basın camiası açısından hayırlı olması ve verimli sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

Toplantı, yerel basının karşılaştığı zorluklar ve haber üretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişleriyle devam etti; katılımcılar farklı paydaşlarla iletişimi güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERZİNCAN BASIN ÇALIŞTAYI&#039;NA KATILDI

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ERZİNCAN BASIN ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü