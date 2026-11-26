Başiskele'de Hürriyet Caddesi yeniden düzenleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde 5 mahallenin ulaşım yükünü azaltmayı amaçlayan Hürriyet Caddesi genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki cadde, bisiklet yolu, yenilenmiş kaldırımlar ve parklanma alanlarıyla birlikte dört şeritli duble yol haline getirilecek.

projenin kapsamı:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede mevcut bir gidiş bir geliş şeridi olan Hürriyet Caddesi, ikişer gidiş ve geliş şeridi olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Cadde, Seymen, Damlar, Atakent, Körfez ve Yeniköy Merkez mahallelerinin önemli ulaşım bağlantılarından biri konumunda bulunuyor ve artan araç yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında mevcut kaldırımlar yenilenerek yaklaşık 4 bin metrekare tretuvar imalatı gerçekleştirilecek; cadde boyunca yaklaşık 750 metre bisiklet yolu inşa edilecek. Ticari işletmelere erişimi kolaylaştırmak amacıyla parklanma şeridi oluşturulacak ve sokak boyunca dekoratif aydınlatma direkleriyle çevre düzenlemesi yapılacak.

altyapı ve üstyapı çalışmaları:

Yolun altyapı ve üstyapı çalışmaları birlikte yürütülecek; elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanmasının ardından zemin ve üstyapı imalatlarına geçilecek. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 40 bin metreküp kazı yapılması ve askeri kışla sınırında 1100 metre uzunluğunda perde duvar inşa edilmesi planlanıyor.

Üstyapıda ise yol kaplaması için yaklaşık 15 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Bu adımlar, yolun taşıma kapasitesini ve dayanımını artırmayı amaçlıyor.

dönel kavşak ve trafik düzenlemeleri:

Hürriyet Caddesi ile Mahmut Çavuş Caddesi'ni birbirine bağlayan alternatif yolun başlangıç noktasına bir dönel kavşak yapılacak. Bu düzenlemeyle bölgedeki araç hareketliliğinin daha kontrollü hale getirilmesi ve kavşak bağlantılarının akışının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Hürriyet Caddesi, Başiskele'deki 5 mahallenin ulaşımını destekleyen, yaya ve bisiklet kullanımına imkân sağlayan bir güzergaha dönüştürülecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞİSKELE İLÇESİNDE 5 MAHALLENİN ULAŞIMINI RAHATLATMASI HEDEFLENEN HÜRRİYET CADDESİ'NDE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.