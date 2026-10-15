Dolar 49,5244 +0,12%
Euro 55,6829 +0,27%
Bist 11.792,01 -2,30%
Altın Gram 6.701,60 +0,93%
EUR/USD 1,1241 +0,18%
Brent Petrol 105,37 -0,52%
--°

Başiskele'de 20 dakikada dolan depo mahallede temizliği ve tespiti başlattı

Kocaeli Başiskele'de Yaylacık Mahallesi'ni vuran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi; Metin Teke'nin deposu 20 dakikada doldu, hasar yaklaşık 3 milyon lira.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:30

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Başiskele'de 20 dakikada dolan depo mahallede temizliği ve tespiti başlattı

Başiskele'de sağanak hayatı durma noktasına getirdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış, cadde ve sokakların yanı sıra evler, araçlar ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Mahallede suyla birlikte çamur tabakası oluşurken, bir marketin deposunda meydana gelen zararın büyüklüğü dikkat çekti.

Depoda büyük hasar:

Mahallede bulunan marketin deposunda saklanan ürünlerin sel suları altında kaldığı ve oluşan zararın yaklaşık 3 milyon lira olabileceği bildirildi. Depo sahibi Metin Teke, deponun yaklaşık 450 metrekare büyüklüğünde olduğunu ve suyun yaklaşık 20 dakika içinde tamamen dolduğunu söyledi. Teke, 'Depoda tuvalet kağıdı ve peçete vardı. Sel suları bir anda yükseldi, müdahale etme şansımız olmadı, sadece izleyebildik' diyerek yaşanan ani yükselişe dikkat çekti.

Mahallede tahliye ve temizlik çalışmaları:

Başiskele Belediyesi ekipleri, biriken suyun tahliyesi ve etkilenen alanlarda temizleme çalışmalarına başladı. Ev ve iş yerlerinde biriken çamur ve suyun boşaltılması için yürütülen çalışmalar sürerken, mahallede hasar tespit ekipleri de incelemelerini sürdürüyor. Komşular ve iş yeri sahipleri gece boyunca ayakta kalarak temizlik ve ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı.

Evinde su baskını yaşayan Birsen Öztonga, 'Birden su geldi ve evin içine doldu. Bu gece hiç uyumadık, çoluk çocuk ayaktaydık. Yerler çamur içinde kaldı. Bir yandan temizliyoruz, bir yandan uğraşıyoruz' sözleriyle yaşanan zorluğu anlattı. Yetkililer, tahliye ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ek destek ve yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.

KOCAELİ&#039;NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE YAYLACIK MAHALLESİNDE BAZI EVLER...

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE YAYLACIK MAHALLESİNDE BAZI EVLER, ARAÇLAR VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA KALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tünel çıkışındaki kazada ağır yaralanan Merve Yurdakul doğum gününde yaşamını yi...
images

Gercüş yolunda pikapla çarpılan büyükbaş hayvan yaralandı
images

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti
images

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğum gününde hayatını kaybeden genç, kazanın ardından 17 gün sonra vefat etti

Elazığ'da Hürriyet caddesi'ndeki arbede hastaneye taşıdı: 1 yaralı, 2 gözaltı

Eskişehir AFAD ekipleri Melikler Yaylası'nda arama kurtarma eğitimini güçlendirdi

Bilecik ilçeleri tarımda güçbirliğine odaklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı