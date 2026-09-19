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Başiskele'de bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Başiskele'de gece motosikletin bariyere çarpmasıyla ağır yaralanan 34 yaşındaki sürücü Bulut Bilgin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başiskele'de bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Sefa Sirmen Bulvarı'nda gece saatlerinde bir motosiklet kazası meydana geldi. 41 BFK 150 plakalı motosikletin sürücüsü seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, 34 yaşındaki Bulut Bilgin, ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı, ardından Bilgin ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

hastanedeki müdahaleler ve sonuç:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bulut Bilgin kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olayın gece saatlerinde gerçekleştiği, sürücünün çarpmanın etkisiyle ağır yaralandığı bildirildi.

cenaze ve soruşturma bilgileri:

Bilgin'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Yeşilyurt Merkez Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin kaza ile ilgili çalışmaları sürüyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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