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Başiskele'de çocuklara değerlerle yol gösteren yaz okulu tamamlandı

Başiskele Belediyesi'nin düzenlediği değerler eğitimi yaz okulu tamamlandı; Kur’an-ı Kerim, sevgi, saygı, dürüstlük, sorumluluk ve çevre bilinci işlendi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Başiskele'de çocuklara değerlerle yol gösteren yaz okulu tamamlandı

Programın amacı ve kapsamı:

Başiskele Belediyesi tarafından yaz tatili boyunca düzenlenen Değerler Eğitimi yaz okulu, çocuklara milli ve manevi değerleri aktarmayı ve onların çok yönlü gelişimini desteklemeyi hedefledi. Kapanış programıyla sonlanan eğitim sürecinde çocuklara Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmesinin yanında sevgi, saygı, dürüstlük, sorumluluk, vatan sevgisi ve çevre duyarlılığı gibi temel değerler işlendi.

Eğitimler, hem bireysel gelişimi hem de toplumsal sorumluluğu ön plana çıkaran etkinlik ve atölye çalışmaları biçiminde yürütüldü. Program boyunca çocukların bilim, sanat, spor ve teknolojiyi tanıyan bir perspektifle yetişmeleri amaçlandı.

Başkan Yasin Özlü'nün vurguları:

Kapanış töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, eğitim anlayışlarının yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, çocukların bilgi ve becerilerinin yanı sıra karakter gelişimlerine de büyük önem verdiklerini belirtti. Özlü, çocuklara seslenirken "Sizlerin bilgili, becerikli, başarılı ama aynı zamanda güzel ahlaklı insanlar olarak yetişmenizi istiyoruz" dedi.

Özlü, belediyenin gençlik çalışmalarının temelini oluşturan Genc-i Âlâ modeline de değinerek, "Genc-i Âlâ demek; bilim demek, sanat demek, spor demek, teknoloji demek. Ama aynı zamanda değerler demek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Çok okuyun, çok öğrenin, çok çalışın... Ama bütün bunları yaparken iyi insan olmayı asla unutmayın. Çünkü bizim için başarı kadar karakter de önemlidir" sözleriyle mesajını tamamladı.

Kapanış ve gelecek hedefleri:

Program, yaz boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden ve atölyelerden kesitlerin sunulduğu bir gösterimle sona erdi. Belediye yetkilileri, eğitimlerin sürdürülmesi ve genişletilmesi yönünde kararlılıklarını koruduklarını belirtti; çocukların hayal kurma, üretme ve öğrenme isteklerinin desteklenmeye devam edeceği taahhüt edildi.

BAŞİSKELE BELEDİYESİNİN ÇOCUKLARA MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ AKTARMAK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ YAZ...

BAŞİSKELE BELEDİYESİNİN ÇOCUKLARA MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ AKTARMAK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ YAZ OKULU TAMAMLANDI. KAPANIŞ PROGRAMINDA KONUŞAN BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, ÇOCUKLARA SESLENEREK AKADEMİK BAŞARININ YANI SIRA İYİ BİR KARAKTERE SAHİP OLMANIN DA ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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