Başiskele'de gece operasyonu: 80 tonluk köprü tabliyesi yerine kondu

Gece operasyonda tabliye montajı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında, Karşıyaka Kavşağı'nda yapımı süren yaya üst geçidine ait çelik tabliye gece saatlerinde yerine kondu. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla 48 metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki tabliye, trafik akışını etkilememek amacıyla planlanan operasyonda tek parçalık kaldırma yapılarak üst geçit ayaklarına monte edildi.

Tabliyenin kaldırılmasında, 600 ton kaldırma kapasiteli vinç kullanıldı ve tek seferde vinçle kaldırılan dev parça güvenli şekilde yerleştirildi. Operasyon sırasında trafik akışı korunurken, çalışmanın gece yürütülmesi güvenlik ve ulaşım düzeni bakımından tercih edildi.

Üst geçitlerde ilerleme ve teknik detaylar:

Karşıyaka bölgesindeki projede daha önce tamamlanan ilk üst geçit kullanıma açıldı. İkinci üst geçitte tabliye montajı tamamlanırken, üçüncü üst geçitte zemin iyileştirme çalışmalarının ardından köprü ayaklarının betonarme imalatları sürüyor. Yapının çelik bölümlerinin üretimi ise fabrika ortamında devam ediyor.

Üst geçidin erişilebilirliğini artırmak amacıyla vatandaş kullanımına kolaylık sağlayacak 2 asansör de projede yer alacak. Bu düzenleme, yaya güvenliği ve engelli erişimine yönelik adımların bir parçası olarak planlandı.

Projenin kapsamı ve bağlantı düzenlemeleri:

D-130 Karayolu üzerindeki ana yol ve yan yol güzergahlarında yürütülen çalışmaların bir kısmının tamamlanmasının ardından söz konusu yollar yeniden trafiğe açıldı. Proje kapsamında bağlantı kolları ile Başiskele giriş köprüsü güzergâhı, Millet Caddesi ve Selahattin Eyyubi Caddesi üzerindeki kavşaklarda çalışmalar devam ediyor.

Köprü yaklaşımlarında geofam dolgu ve köprü ayaklarının dış cephe kaplama çalışmaları sürüyor; kavşak bölgelerinde ise yeşil alan düzenlemeleri ile yatay ve düşey trafik işaretlemeleri uygulanıyor. Proje tamamlandığında bölgeye 16 kilometrelik ulaşım koridoru kazandırılması, 9 köprü ve 7 menfezin inşa edilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle D-130 Karayolundaki transit trafik ile şehir içi ulaşımın ayrıştırılması ve Başiskele çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Başiskele Kavşağı’nda 80 tonluk tabliye gece operasyonuyla yerine konuldu