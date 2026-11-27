Başiskele'de günlük yaşamı kolaylaştıran projeler yerinde denetlendi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçe genelinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında uygulama alanlarında teknik detaylar ve çalışma programları değerlendirildi.

Saha incelemeleri:

Özlü'nün takip ettiği çalışmalar arasında dere yatağı ıslahı, asfalt serimi, kaldırım düzenlemesi ve parke yol yapımı yer aldı. İlçenin farklı noktalarındaki uygulamalar tek tek gezilerek işlerin kalitesi ve iş güvenliği kriterleri gözden geçirildi.

Planlama ve öncelikler:

Sahadaki ekiplerden alınan teknik bilgiler doğrultusunda çalışmaların planlanan program çerçevesinde ilerlemesi için değerlendirmeler yapıldı. Yerinde tespitler, ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve koordinasyon noktalarına yönelik yönlendirmeler içerdi.

Özlü, altyapı ve üstyapı yatırımlarının ilçenin geleceği açısından önemine vurgu yaparak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran, ulaşım konforunu artıran ve kent estetiğine katkı sağlayan hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Başiskele Belediyesi ekiplerinin ilçe genelindeki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, İLÇE GENELİNDE DEVAM EDEN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN PROJELERİN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI.