Başiskele'de jandarmadan milyonluk kaçak tütün operasyonu

operasyonun ayrıntıları:

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında 9 Ekim tarihinde Başiskele ilçesinde bir adres ve bir araçta arama yaptı. Yapılan çalışmada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Arama sonucunda toplam 420 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet boş makaron, içine kıyılmış tütün doldurulmuş 56 bin makaron ve bir elektrikli sigara sarma makinesi bulundu.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyon, ilçedeki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetimlerin bir parçası olarak kayda geçti ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER