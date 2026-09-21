Başiskele'de mahalle bazlı sosyalleşme: ikinci gün evi Kullar Yakacık'ta

Başiskele Belediyesi, kadınların bir araya gelerek sosyalleşebileceği ve komşuluk ilişkilerini güçlendirebileceği alanları artırmak için Gün Evi projesini genişletiyor. Proje, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve ilçede toplam beş merkez kurmayı hedefliyor. İlçenin ilk gün evi, Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi'nde hizmet veriyor.

projenin kapsamı ve amaçları:

Gün Evi uygulaması, kadınların kendi mahallelerinde rahatça buluşup etkinlik düzenleyebileceği, sohbet edebileceği ve paylaşımda bulunabileceği sıcak bir ortam sunmayı amaçlıyor. Belediye, ilk merkezin ardından hizmet ağına ikinci bir gün evini Kullar Yakacık Mahallesi'nde kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin nihai hedefi, Başiskele genelinde 5 gün evi ile mahalle bazında erişilebilir sosyalleşme noktaları oluşturmak.

ikinci gün evinde öne çıkan özellikler:

Kullar Yakacık Mahallesi'nde yapımı devam eden merkez, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı. Merkez, kadınların günlerini ve etkinliklerini rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için düzenlenecek. Gün Evi, 30 kişilik kapasite ile hizmet verecek ve kullanım randevulu bir modelde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki farklı grup için açık olacak. Ayrıca çay-kahve servisinin yanı sıra tabak, bardak, çatal ve kaşık gibi servis malzemeleri Başiskele Belediyesi tarafından sağlanacak; vatandaşların yalnızca ikram edecekleri yiyecekleri getirmeleri yeterli olacak.

Kullar Yakacık'taki merkezin tamamlanmasının ardından belediye, proje kapsamında planlanan diğer gün evleri için hazırlıkları sürdürecek. Bu adımlarla Başiskele'de mahalle düzeyinde daha fazla sosyal yaşam alanı oluşturularak komşuluk ilişkilerinin ve kadınların sosyal katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞİSKELE’DE KADINLARIN BULUŞMA VE SOSYALLEŞME ALANLARINI ARTIRACAK GÜN EVİ PROJESİNDE İKİNCİ MERKEZ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. KULLAR YAKACIK MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN GÜN EVİ’NİN TAMAMLANMASIYLA KADINLAR KENDİ MAHALLELERİNDE BİR ARAYA GELEREK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYEBİLECEK.