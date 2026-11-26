Başiskele'de mandala atölyesi

Başiskele Belediyesi Kitaphane bünyesinde faaliyet gösteren Learn and Speak Cafe'de düzenlenen etkinlikte öğrenciler mandala çizimleri hazırladı. Katılımcılar farklı renk ve desenlerle çalışmalar yaparken aynı zamanda ingilizce sohbetlere katılarak dil pratiği imkânı buldu.

Atölyede neler yapıldı:

Etkinlik, Pakistanlı eğitmen eşliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler kendi mandala tasarımlarını oluşturdu; renk ve desen seçimi ile kompozisyon üzerine yoğunlaşan çalışmalar, katılımcıların yaratıcılığını ön plana çıkardı.

Dil pratiği ve kültürlerarası buluşma:

Learn and Speak Cafe, yabancı dil öğrenenlere pratik yapma fırsatı sunan farklı etkinlikler düzenliyor. Yabancı uyruklu eğitmenlerin eşlik ettiği buluşmalarda katılımcılar hem ingilizce konuşma becerilerini geliştirme hem de farklı kültürlerden insanlarla tanışma olanağı elde ediyor.

Merkezin ziyaret saatleri salıdan cumartesiye 12.30-19.00 olarak belirtiliyor ve ilgi duyan herkesin katılımına açık.

BAŞİSKELE'DE DÜZENLENEN MANDALA ETKİNLİĞİNDE KATILIMCILAR, ÇİZİM YAPARAK VAKİT GEÇİRİRKEN İNGİLİZCE KONUŞMA PRATİĞİ DE YAPTI.