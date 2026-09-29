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Başiskele'de minik öğrencilere Maarif Modeli'ne uygun eğitim seti verildi

Başiskele Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi tüm anaokulu öğrencilerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun kırtasiye ve eğitim setleri dağıttı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Başiskele'de minik öğrencilere Maarif Modeli'ne uygun eğitim seti verildi

Başiskele'de anaokulu öğrencilerine eğitim seti

Başiskele Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde okul öncesi eğitim gören tüm çocuklara eğitim seti desteği sağladı. Daha önce ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yapılan kırtasiye yardımı sonrasında benzer bir adım bu defa anaokulu düzeyinde atıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, proje kapsamında Sevgi Anaokulu'nu ziyaret ederek sınıfları tek tek gezdi ve hazırlanan eğitim setlerini öğrencilere dağıttı. Ziyarette yetkililer miniklerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılını kutladı.

setlerin içeriği:

Dağıtılan eğitim setlerinin okul öncesi çağındaki çocukların eğitim süreçlerine katkı sağlayacak çeşitli materyallerden oluştuğu açıklandı. Setlerin içeriğinin belirlenmesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alındı ve çocukların zihinsel, ruhsal ve akademik gelişimlerine öncelik verildiği vurgulandı.

belediye başkanının mesajı:

Yasin Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir kalemin, rengarenk boyaların çocukken bizi nasıl mutlu ettiğini hatırlarsınız. İstedik ki o sevinci çocuklarımız da yaşasın. Başiskele’mizde okul öncesi eğitim alan tüm öğrencilerimize kırtasiye seti hediye ediyoruz. Maarif Modeli’ne uygun setlerimizi seçerken çocuklarımızın zihinsel, ruhsal ve akademik gelişimlerine katkı sağlamasını önemsedik. Güle güle kullansın evlatlarımız. Her birine eğitim hayatında başarılar diliyorum."

Belediyenin bu adımı, ilçe genelinde eğitim desteklerinin sürdürüleceğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BAŞİSKELE&#039;DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GÖREN TÜM ÖĞRENCİLERE EĞİTİM SETİ DESTEĞİ...

BAŞİSKELE'DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GÖREN TÜM ÖĞRENCİLERE EĞİTİM SETİ DESTEĞİ SAĞLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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