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Başiskele'de motosiklet bariyere çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı

Başiskele Mahmutpaşa'da gece motosikletin bariyere çarpması sonucu 34 yaşındaki sürücü yaralandı; sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası hastaneye götürdü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:54

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başiskele'de motosiklet bariyere çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ve olay yeri:

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Sefa Sirmen Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana gelen kazada bir motosiklet bariyere çarptı. Olayda, sürücü Bulut B. (34) kontrolü kaybederek bariyere vurdu ve motosikletten savruldu.

Çarpmanın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve araç kaldırma:

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği bölgede inceleme başlattı. Kaza sonrası olay yerinde yapılan tespitlerin ardından, kaza mahallinde bulunan 41 BFK 150 plakalı motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor ve olayla ilgili incelemelerin ardından süreç hakkında bilgi verileceği belirtildi.

KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN BARİYERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ...

KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN BARİYERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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