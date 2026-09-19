Başiskele'de motosiklet bariyere çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ve olay yeri:

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi Sefa Sirmen Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana gelen kazada bir motosiklet bariyere çarptı. Olayda, sürücü Bulut B. (34) kontrolü kaybederek bariyere vurdu ve motosikletten savruldu.

Çarpmanın ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve araç kaldırma:

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği bölgede inceleme başlattı. Kaza sonrası olay yerinde yapılan tespitlerin ardından, kaza mahallinde bulunan 41 BFK 150 plakalı motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor ve olayla ilgili incelemelerin ardından süreç hakkında bilgi verileceği belirtildi.

KOCAELİ’NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN BARİYERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.