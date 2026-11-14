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Başiskele'de ney öğrenenlerin sayısı artıyor

Başiskele Belediyesi'nin BAŞ-MEK'te açtığı ney kursuna bu yıl 13 kişi katılıyor; katılımcılar ney çalmayı öğrenip geleneksel Türk müziğini tanıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Başiskele'de ney öğrenenlerin sayısı artıyor

Başiskele'de ney kursuna katılım yükseldi

Başiskele Belediyesi tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Yeşilyurt BAŞ-MEK'te düzenlenen ney kursu, yeni dönemde de sürüyor. Eylül 2025'te 10 kursiyerle başlayan eğitimlere bu yıl 13 kişi katılıyor, kursiyerler yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra geleneksel müziğe yakınlık kazanıyor.

Katılımcı deneyimi ve eğitim içeriği:

Kursa katılan vatandaşlar, ney çalmaya yönelik bilgi ve becerilerini adım adım geliştiriyor ve aynı zamanda geleneksel Türk müziğini yakından tanıma fırsatı buluyor. Eğitimler yeni dönemde de devam ederek ilgi çeken bir kültürel etkinlik olmayı sürdürüyor.

BAŞ-MEK'in toplumsal rolü:

Başiskele Belediyesi, BAŞ-MEK bünyesinde mesleki, sanatsal ve kültürel branşlarda düzenlediği kurslarla her yaştan vatandaşa açık eğitim imkânı sunuyor. Bu kursların hedefi, katılımcıların sosyal ve kültürel yaşama katılımını artırmak ve yerel kültürün yaşatılmasına katkı sağlamaktır.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN NEY KURSUNA KATILAN KURSİYER SAYISI, GEÇEN YIL 10 İKEN...

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN NEY KURSUNA KATILAN KURSİYER SAYISI, GEÇEN YIL 10 İKEN BU YIL 13'E YÜKSELDİ. GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNE İLGİ DUYAN VATANDAŞLAR, KURSLARDA NEY ÇALMAYI ÖĞRENİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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